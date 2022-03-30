В Карелии рецидивист получил 10 лет колонии за убийство знакомого в общежитии в Новый год

В Кеми безработный рецидивист признан виновным в смерти мужчины, который скончался после избиения.

Следствием и судом установлено, что 1 января в помещении общей кухни городского общежития в Кеми 41-летний подсудимый в ходе ссоры несколько раз ударил знакомого кулаком по голове. По заключению медицинского эксперта смерть мужчины наступила через некоторое время от травмы головы. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Выяснилось, что подсудимый нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее был судим, отбывал наказание в местах лишения свободы. В ходе следствия и в судебном заседании мужчина вину в совершенном преступлении признал.

Кемский городской суд по совокупности приговоров подсудимому назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске будут судить мужчину за убийство приятеля, который прилег с его сожительницей.