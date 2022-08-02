В Карелии рецидивист пригласил в гости приятеля и оставил его без кольца и двух телефонов

Житель Сегежи, который ранее был неоднократно судим, обвиняется в совершении грабежа и кражи.

Окончено расследование уголовного дела, фигурантом которого является 34-летний ранее неоднократно судимый житель Сегежи. Он обвиняется в краже и грабеже, рассказали в МВД Карелии.

Инцидент произошел еще в апреле этого года. Обвиняемый пригласил к себе в гости домой 44-летнего приятеля, который был нетрезв. Во время встречи товарищи поругались. Полицейскими установлено, что, выясняя отношения, хозяин квартиры силой снял с его пальца гостя серебряное кольцо стоимостью не менее 2 000 рублей. Затем, по версии следствия, рецидивист незаметно взял у приятеля два смартфона, спрятал их, затем выгнал его на улицу. Причиненный потерпевшему ущерб превысил 9 000 рублей.

В дальнейшем украшение обвиняемый потерял, а похищенные мобильные телефоны оставил себе в личное пользование. Они были изъяты в ходе обыска.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

Ранее сообщалось, в Карелии рецидивист отправится в колонию за покушение на убийство отказавшей ему дамы.