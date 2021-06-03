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В Карелии рецидивист пришел в гости и обворовал хозяев

Новости. Криминал
09:51, 04 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Полицейские Кондопоги раскрыли кражу телефона из квартиры, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 44-летней горожанки. У нее пропал мобильный телефон стоимостью без малого 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, гаджет пропал из квартиры в тот момент, когда хозяйка отсутствовала. Дома находился ее сожитель со своим приятелем. Мужчины вместе выпивали, а затем гость ушел. Именно на него и пало подозрение полицейских.

Правоохранители нашли 37-летнего ранее судимого гражданина. Он признался, что похищенный телефон продал за бесценок, а деньги потратил. По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

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