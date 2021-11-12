В Карелии рецидивист приставил гвоздь к щеке пенсионерки и потребовал отдать деньги

В Сегеже 82-летняя бабушка пострадала от рук соседа-рецидивиста, сообщили в МВД Карелии.

В минувший четверг, 16 декабря, в полицию Сегежского района поступило сообщение о разбойном нападении. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Пострадавшая — 82-летняя бабушка — рассказала, что ранним утром к ней в дверь позвонил сосед. Он с порога начал требовать деньги. Пожилая женщина объяснила, что у неё нет сбережений. Тогда мужчина толкнул пенсионерку и оказался внутри квартиры. Там, отыскав гвоздь, он приставил его к щеке соседки и продолжил настаивать на том, чтобы та выдала ему все имеющиеся накопления. Услышав отрицательный ответ, мужчина нашёл в прихожей рожок для обуви и несколько раз ударил бабушку по голове. Затем он взял на кухне нож и вновь потребовал признаться, где хранит деньги. Напуганная пенсионерка и на этот раз ничего не сказала. В дальнейшем злоумышленник забрал её кошелек и, не обнаружив там несколько купюр, скрылся в неизвестном направлении.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи — лишение свободы на срок до восьми лет.