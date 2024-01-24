В Карелии рецидивист прятал в бане гранаты времен Великой Отечественной войны

Жителю Сортавальского района за незаконное хранение боеприпасов грозит лишение свободы.

Сотрудники уголовного розыска Сортавальского района нашли и изъяли у 55-летнего местного жителя три предмета, похожих на гранату Ф-1, снаряженных тротилом – взрывчатым веществом.

Одна из версий заключалась в том, что подозреваемый является черным копателем и ведет раскопки в местах, где во время Великой Отечественной войны шли боевые действия. Кроме того, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Однако фигурант рассказал полицейским, что нашел боеприпасы минувшей осенью в лесу, когда собирал ягоды. Ручные осколочные гранаты времён Великой Отечественной войны, пригодные для применения, он забрал домой и хранил в бане.

По факту незаконного хранения боеприпасов в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы от шести до восьми лет.