В Карелии рецидивист сломал руку жене за 100 тысяч рублей

В Олонце суд наказал ранее судимого мужчину за причинение телесных повреждений своей супруге, сообщили в прокуратуре Карелии

В суде установлено, что ночью время 18 октября 2021 года олончанин пришел домой пьяным и поругался с женой. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил свою супругу, в результате чего у потерпевшей был диагностирован перелом руки.

В суде мужчина был признан виновным в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью. С учетом предыдущих непогашенных судимостей ему назначено окончательное наказание — 2 года 8 месяцев колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 100 000 рублей в счет возмещения причиненного вреда.

Ранее сообщалось, суд отправил в колонию жительницу Карелии, которая сгоряча убила мужа молотком для отбивной.