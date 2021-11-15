В Карелии рецидивист украл телефон у соседа и подарил гаджет товарищу

В Кеми полицейские раскрыли кражу телефона, хозяин которого заснул во время застолья.

Инцидент произошел в Кеми. Помощь полиции понадобилась 21-летнему горожанину. Молодой человек пригласил к себе в гости друзей, во время застолья молодой человек заснул. А когда проснувшись утром, обнаружил пропажу мобильного телефона. Попытки отыскать смартфон самостоятельно не увенчались успехом. Причиненный материальный ущерб составил 7 800 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к краже причастен один из участников встречи – 31-летний ранее уже имевший проблемы с законом сосед потерпевшего. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что похищенный телефон подарил товарищу. В настоящее время смартфон изъят.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее полицейские в Петрозаводске поймали грабителя, сбежавшего с чужим телефоном.