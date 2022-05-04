В Карелии рецидивист украл у отца лодку с мотором и ушел в загул

В Пряжинском районе молодой человек вынес из пустующей квартиры прабабушки вещи отца, чтобы потом их продать.

В полицию с заявлением о краже обратился 53-летний житель Петрозаводске. Он сообщил, что кто-то проник в расположенную в одном из посёлков Пряжинского района квартиру его бабушки и похитил оставленные там на хранение лодку и мотор. Причинённый ущерб превысил 139 000 рублей. Предположений, кто мог быть причастен к краже, у петрозаводчанина не было. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Участковый разобрался в ситуации и установил личность подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений сын пострадавшего. Он признался, что был в курсе того, что в квартире сейчас никто не проживает. По версии полиции, он без разрешения взял у родственников ключи, отправился домой к прабабушке, забрал принадлежащие отцу вещи и затем сбыл их знакомым. Вырученные 25 000 рублей он потратил на покупку спиртных напитков, которые в дальнейшем распил.

В настоящее время в отношении жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело. Кроме того, установлена причастность фигуранта к совершению на территории карельской столицы ещё одной кражи и угона. Расследование уголовных дел продолжается.

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