В Карелии рецидивист унес из магазина 5 сигар почти за 7 тысяч рублей

В Петрозаводске 20-летний рецидивист подозревается в краже из специализированного магазина по продаже табачных изделий

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило сообщение от работников специализированного магазина по продаже табачных изделий. С витрины пропали пять сигар стоимостью 6 600 рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый за кражи 20-летний петрозаводчанин.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что краденные сигары выкурил сам.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее таможенники обнаружили в Петрозаводске нелегальные сигареты на 5 млн рублей.