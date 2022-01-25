В Карелии рецидивист унес из магазина 5 сигар почти за 7 тысяч рублей

В Петрозаводске 20-летний рецидивист подозревается в краже из специализированного магазина по продаже табачных изделий
По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило сообщение от работников специализированного магазина по продаже табачных изделий. С витрины пропали пять сигар стоимостью 6 600 рублей.
Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый за кражи 20-летний петрозаводчанин.
Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что краденные сигары выкурил сам.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее таможенники обнаружили в Петрозаводске нелегальные сигареты на 5 млн рублей.
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