890x80
Реклама
Опубликован список региональных дорог Карелии, которые отремонтируют в 2022 году 2
25.01.2022 14:40
Пуск новой электромагистрали в Карелии позволит снять ограничения для развития промышленности региона 5
25.01.2022 17:24
Крупнейший банк США отказался от рубля 4
25.01.2022 20:30

В Карелии рецидивист унес из магазина 5 сигар почти за 7 тысяч рублей

Новости. Криминал
09:36, 26 Января 2022
фото: © depositphotos

Новости партнеров

В Петрозаводске 20-летний рецидивист подозревается в краже из специализированного магазина по продаже табачных изделий

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило сообщение от работников специализированного магазина по продаже табачных изделий. С витрины пропали пять сигар стоимостью 6 600 рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый за кражи 20-летний петрозаводчанин.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что краденные сигары выкурил сам.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее таможенники обнаружили в Петрозаводске нелегальные сигареты на 5 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-26 10:07:51
Лишь бы день начинался и кончался тобой. И это всё о нем. О рецидивисте. :)
Михаил Голубев
2022-01-26 10:34:16
кир, зачем спёр сигары? Это навредит твоему здоровью.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 18
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»