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В Карелии рецидивист, зарезавший приятеля, отправится в колонию на 10 лет

Новости. Криминал
15:53, 23 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В Лахденпохском районе 54-летний мужчина убил приятеля и забыл об этом.

Жителя Лахденпохского района признали виновным в убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что весной 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый в ходе ссоры с потерпевшим ударил его два раза ножом в спину. Мужчина от полученных ранений скончался.

В судебном заседании 54-летний подсудимый вину не признал, пояснив, что ничего не помнит об обстоятельствах произошедшего.

Суд принял решение с учетом позиции гособвинителя, характера, степени общественной опасности преступления, данных о личности виновного, который ранее судим, и совершил преступление в условиях особо опасного рецидива. Мужчина отправится в исправительную колонию особого режима на 10 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grisha
2021-12-23 16:17:07
Я, когда проснусь, тоже забываю свои сны. В реальности помню всё и ничего никому не забываю, хотя, если бы забывал, то это значительно упростило моё функционирование в этом несовершенном мире.
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