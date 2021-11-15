В Карелии рецидивист, зарезавший приятеля, отправится в колонию на 10 лет

В Лахденпохском районе 54-летний мужчина убил приятеля и забыл об этом.

Жителя Лахденпохского района признали виновным в убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что весной 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый в ходе ссоры с потерпевшим ударил его два раза ножом в спину. Мужчина от полученных ранений скончался.

В судебном заседании 54-летний подсудимый вину не признал, пояснив, что ничего не помнит об обстоятельствах произошедшего.

Суд принял решение с учетом позиции гособвинителя, характера, степени общественной опасности преступления, данных о личности виновного, который ранее судим, и совершил преступление в условиях особо опасного рецидива. Мужчина отправится в исправительную колонию особого режима на 10 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели.