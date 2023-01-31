В Карелии рецидивиста отправили в колонию особого режима за налет на магазин

Житель Сегежи, обокравший магазин в Муезерском районе Карелии, выслушал приговор суда.
Муезерский районный суд вынес приговор жителю Сегежи, которого обвинили в магазинной краже.
В суде установили, что в ноябре 2021 года неоднократно судимый мужчина на своей машине ночью приехал в один из поселков Муезерского района.
Злоумышленник выбрал неосвещенный магазин без камер видеонаблюдения, сорвал навесной замок на двери и вынес из помещения деньги, продукты и моющие средства.
Путем частичного сложения наказаний с предыдущим приговором Сегежского горсуда Муезерский районный суд отправил злоумышленника в колонию особого режима на три года и два месяца.
Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.
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