В Карелии рецидивиста отправили в колонию особого режима за налет на магазин

Житель Сегежи, обокравший магазин в Муезерском районе Карелии, выслушал приговор суда.

Муезерский районный суд вынес приговор жителю Сегежи, которого обвинили в магазинной краже.



В суде установили, что в ноябре 2021 года неоднократно судимый мужчина на своей машине ночью приехал в один из поселков Муезерского района.



Злоумышленник выбрал неосвещенный магазин без камер видеонаблюдения, сорвал навесной замок на двери и вынес из помещения деньги, продукты и моющие средства.



Путем частичного сложения наказаний с предыдущим приговором Сегежского горсуда Муезерский районный суд отправил злоумышленника в колонию особого режима на три года и два месяца.



Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.