В Карелии рецидивиста, пытавшегося изнасиловать женщину в подъезде, ждет суд

В Кемском районе перед судом предстанет 35-летний мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 прошлого года в подъезде жилого дома в Кеми на женщину напал нетрезвый мужчина. Угрожая своей жертве убийством, он предпринял попытку изнасилования. Однако насильник не смог довести свой преступный умысел до конца, так как на крики женщины сбежались соседи.

Обвиняемый в совершении тяжкого преступления был задержан, его личность установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Кеми. На период следствия обвиняемый находится под стражей.

В настоящее время следователями выполнен весь комплекс следственных действий, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске будут судить бомжа, пытавшегося изнасиловать женщину на вокзальной площади.