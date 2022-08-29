В Карелии рецидивисту грозит 10 лет колонии за выброшенные в сугроб наркотики

В Костомукше перед судом предстанет 47-летний мужчина, обвиняемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее четырежды судимого 47-летнего местного жителя. В ходе предварительного следствия установлено, что 13 марта обвиняемый на автобусе приехал в Костомукшу, где на остановке общественного транспорта был задержан сотрудниками полиции. При этом перед задержанием мужчина успел выбросить в сугроб на улице сверток с наркотиком. В ходе осмотра места происшествия сверток был изъят, в дальнейшем экспертиза показала наличие в нем наркотического средства общей массой более 4 г.

Задержанный отрицал свою причастность к хранению наркотиков, но рядом сложных экспертиз, в том числе по следам ДНК, было установлено, что выброшенный сверток принадлежит обвиняемому.

За совершение указанного преступления мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, житель Карелии чуть не забил знакомого до смерти, вымогая деньги и наркотики.