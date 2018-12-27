В Карелии рецидивисты украли у пенсионера снегоуборочную машину

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В полицию Кемского района с заявлением о краже обратился 79-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что из его хозпостройки похищена снегоуборочная машина. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемых, 42-летнего и 37-летнего ранее судимых местных жителей. По версии полицейских, в день происшествия они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в хозпостройку и похитили технику.
Впоследствии граждане планировали сбыть машину и на вырученные средства продолжить застолье, но не успели и были задержаны.
На мужчин заведено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. Похищенная снегоуборочная машина изъята и будет возвращена владельцу.
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