В Карелии рецидивисты украли у пенсионера снегоуборочную машину

В полицию Кемского района с заявлением о краже обратился 79-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из его хозпостройки похищена снегоуборочная машина. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемых, 42-летнего и 37-летнего ранее судимых местных жителей. По версии полицейских, в день происшествия они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в хозпостройку и похитили технику.

Впоследствии граждане планировали сбыть машину и на вырученные средства продолжить застолье, но не успели и были задержаны.

На мужчин заведено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. Похищенная снегоуборочная машина изъята и будет возвращена владельцу.

