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В Карелии ревнивый супруг сломал челюсть и нос гостю семьи

Новости. Криминал
10:55, 18 Октября 2021
фото: © anzub.ru

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В Пудоже возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Дознаватели пудожской полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, фигурантом которого стал 22-летний горожанин. Его подозревают в нанесении травм 24-летнему приятелю. Об этом информирует МВД.

События развивались в минувший четверг. В полицию позвонила местная жительница. Она сообщила, что во дворе дома, где она проживает, происходит драка.

Как выяснили полицейские, старший участник конфликта был в гостях. В ходе застолья он начал оказывать знаки внимания супруге хозяина квартиры. Тому это не понравилось, началась ссора. В итоге собственник жилья выгнал приятеля. Однако тот вышел на улицу и остался возле подъезда. Спустя время, заметив недавнего гостя, мужчина разозлился, выбежал из квартиры во двор и начал наносить ему дары кулаком по лицу. В результате потерпевшему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него переломы носа и челюсти, квалифицированные в дальнейшем как вред здоровью средней тяжести.

Фигурант уголовного дела дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Ранее сообщалось, что пьяная езда на велосипеде закончилась для жителя поселка Карелии дракой с полицейскими.

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Комментарии

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