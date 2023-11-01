В Карелии резко подорожали овощи, зато стали дешевле бананы

В Карелиястате представили изменение цен на продукты и услуги за последнюю неделю.

За минувшую неделю в Карелии серьезно подешевели бананы — на 9,4% и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 6%. Кроме того, дешевле стали макароны, картофель, печенье.

Вместе с тем, выросли цены на морковь (на 7%), помидоры (6,3%), лук репчатый (5,5%), огурцы (5%), а также капусту, яблоки, сметану, рис, свинину, соль, вареную колбасу, сосиски и сардельки.

Среди медикаментов на 1,7% в цене вырос метамизол.

Стоимость проживания в гостинице 3* снизилась на 6,1%, гостинице 2* — 3,2%, гостинице 1* или в мотеле — на 1,8%.