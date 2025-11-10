В Карелии резко снизилась заболеваемость ОРВИ

За последнюю неделю в Карелии зарегистрировано значительное снижение заболеваемости ОРВИ.
Заболеваемость ОРВИ в республике снизилась на 45% по сравнению с предыдущей неделей — выявлено 2350 случаев. Напомним, неделей ранее в Карелии было подтверждено 4256 случаев заболевания ОРВИ.
Также зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Уровень заболеваемости ОРВИ остается значительно ниже эпидемического порога — на 47,5%. Такая положительная динамика наблюдается во всех возрастных группах. При лабораторном мониторинге обнаружили риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и COVID-19, а гриппа в рсепублике по-прежнему не выявили.
Роспотребнадзор Карелии напомнил о мерах профилактики: рекомендуется сократить время пребывания в местах скопления людей, мыть руки после улицы и общественного транспорта, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку. Также важно одеваться по погоде и избегать переохлаждений.
