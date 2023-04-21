В Карелии резко снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ оказался намного ниже эпидемиологического порога, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

За минувшую неделю в Карелии зарегистрирован всего 21 случай заболевания COVID-19. Это на 2 случая меньше и на 8,7% ниже — по сравнению с прошлой неделей. Как уточнили в ведомстве, средний показатель заболеваемости в республике — 40,4 на 100 тысяч населения.

Уровень заболеваемости ОРВИ — ниже эпидемического порога на 31,6%. Так, число заболевших ОРВИ составило 1501 при показателе заболеваемости — 24,9 на 10 тысяч населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 13,2% (-228 случаев).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 643 случая заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости — 22,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 24,0%, уточнили в ведомстве.