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Новости. Общество
10:08, 28 Августа 2018

В Карелии резко сократилось число высокопроизводительных рабочих мест

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Количество высокопроизводительных рабочих мест в Карелии сократилось за время экономического кризиса на 15,6 тысячи единиц.

Перед началом кризиса с 2012 по 2014 годы число таких мест в организациях Карелии выросло на 8,2 тысячи единиц и достигло 82,1 тысячи. После этого начался резкий спад. В 2015 году количество высокопроизводительных рабочих мест сократилось сразу на 18,3%, в 2016 году – еще на 1%, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-08-28 13:03:07
Промышленности и сельского хозяйства нет , скоро в этом регионе только дворники и останутся , и то не все
Беня
2018-08-28 12:02:02
Уехали рабочие места в связи с оптимизацией, в Ёбург, в Нижний, в Самару...
Тот же Питер, к примеру, они поехали, оттуда вернулись ТБО. Теперь так будет всегда, потому шо оптимизация форева.
grigorjev
2018-08-28 11:26:24
А сегодня, Президент Путин заявил о технологическом прорыве в стране. Задача такая... Республика Карьяла, по всем показателям у "черта на куличках". Даже колонизаторы на карелов плюнули.
User
2018-08-28 12:54:17
Интересно, в каком месте прорвало на сей раз?
mentor
2018-08-28 10:36:38
Поэтому и уезжают из Карелии
Бриг
2018-08-28 10:14:16
2017 и 1 полугодия . 2018 г . г . просто не было в истории Карелии ? Или нельзя об этом писать , статисты ?
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