В Карелии резко сократилось число высокопроизводительных рабочих мест

Количество высокопроизводительных рабочих мест в Карелии сократилось за время экономического кризиса на 15,6 тысячи единиц.

Перед началом кризиса с 2012 по 2014 годы число таких мест в организациях Карелии выросло на 8,2 тысячи единиц и достигло 82,1 тысячи. После этого начался резкий спад. В 2015 году количество высокопроизводительных рабочих мест сократилось сразу на 18,3%, в 2016 году – еще на 1%, пишут "Вести Карелии".

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