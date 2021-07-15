В Карелии резко увеличилось количество кредитных банковских карт, выданных населению

За первые шесть месяцев текущего года клиенты Сбербанка в Карелии оформили более 7 тысяч кредитных карт, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об сообщила пресс-служба карельского отделения Сбербанка.

Торговый оборот по картам в первом полугодии вырос на 16% — почти до 5 млрд рублей. Всего на текущий момент в республике насчитывается более 104 тысяч действующих кредитных карт Сбербанка. Как сообщалось ранее, Карелия лидирует среди регионов России по использованию банковских карт вместо наличных. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».