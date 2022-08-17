В Карелии резко вырос спрос на технических специалистов в автосфере

За текущий месяц спрос на специалистов в авто- и мотосфере вырос почти на 20%.

Аналитики сайта hh.ru, проанализировав динамику вакансии в Карелии, отметили серьезный рост спроса на технических специалистов в авто- и мотосфере. Так, наиболее часто требовались автослесари (31% подобных вакансий), а также автоэлектрики и автомеханики.

Общий рост числа таких вакансий, по сравнению с предыдущим месяцем, составил 19,7%.

Помимо Петрозаводска, на который пришлось 73% всех вакансий технических специалистов в автосфере, активно специалисты также требовались в Костомукше, Медвежьегорске, Сегеже и Кондопоге.

За июль средняя предлагаемая зарплата в этих профессиях составила чуть более 55 тысяч рублей. Автослесарям и автоэлектрикам работодатели предлагают зарплату в районе 50 тысяч рублей, в то время как для автомаляров средний доход установлен в районе 68 тысяч рублей.