В Карелии резко выросло число ДТП из-за выезда на встречную полосу

За первые десять месяцев 2025 года в Карелии значительно увеличилось количество аварий, связанных с выездом на полосу встречного движения и нарушениями правил обгона.
Всего зарегистрировано 50 таких происшествий, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в ГАИ республики.
В таких ДТП погибли восемь человек, еще 104 человека получили травмы различной степени тяжести. Количество пострадавших в авариях с выездом на встречку выросло почти на 37%.
Напомним, на днях результате дорожно-транспортного происшествия на 597-м километре трассы Р-21 «Кола» погиб известный карельский спортсмен и тренер по самбо Сергей Цыза. Ему было 38 лет.
По предварительной версии ГАИ, водитель автомобиля Haval при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Toyota Avensis, за рулем которого находился Сергей Цыза. В аварии травмы получили водитель (42 года) и пассажирка (47 лет) автомобиля Haval.
Сейчас в Карелии проходят профилактические рейды, направленные на снижение числа подобных происшествий.