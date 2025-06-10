В Карелии резко выросло число ДТП с дикими животными

В начале июня на дорогах республики сбили сразу пять лосей.

Печальную статистику привели в Минприроды Карелии — в республике был зафиксирован рост числа ДТП с участием диких животных.

Так, на минувшей неделе, в начале лета, 5 лосей сбили водители в Прионежском, Олонецком, Кондопожском районах и Сегежском округе.

«Летом, с учётом массового появления кровососущих насекомых в лесу, у животных увеличивается интенсивность выходов на дорогу. Чаще всего на проезжей части их можно встретить с 23:00 до 03:00. Поэтому при передвижении по дороге, особенно в ночное время и в зоне дорожных знаков „Дикие животные“ просим водителей заранее снижать скорость», — напомнили в министерстве.

Также в Минприроды напомнили телефон оперативного дежурного по вопросам охоты +7 (921) 222-05-25.

Напомним, на выходных лося насмерть сбили на окраине Петрозаводска.