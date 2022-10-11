В Карелии резко выросло число госпитализированных с диагнозом ОРВИ

За минувшую неделю с диагнозом ОРВИ в Карелии было госпитализировано 34 человека, а ранее в больницу попали 11 заболевших, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В Карелии за неделю зарегистрировано 4585 случаев заболеваний ОРВИ. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 9,6%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2344 случая заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 10,6%.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ среди детей приостанавливалась деятельность в Питкярантском районе и Петрозаводске по 1-й группе в двух детсадах.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 34 человека.