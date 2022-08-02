В Карелии резко выросло число ложных вызовов спасателей

Летом участились случаи ложных вызовов спасательных служб по происшествиям на водоемах в Сортавальском районе.

Как рассказали в МЧС Карелии, в последнее время все чаще рыбаки и любители водных прогулок забывают зарядить свой телефон, сообщить родным о своем маршруте и времени возвращения, тем самым, создавая повод для беспокойства близким. Последние вызывают службы спасения, предварительно не разобравшись в обстановке.

«Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение. Ведь никто не может дать полной гарантии, что оно ложное. Спасатели не шутят человеческими жизнями, они должны полностью исключить угрозу, прежде чем смогут с полной уверенностью сказать, что людям ничего не угрожает. Ложный вызов задаёт специалистам лишнюю работу, приводит к бессмысленной эксплуатации техники, расходу ресурсов, при этом, возможно, кому-то в это время требуется реальная помощь. Необдуманные звонки занимают линии связи и не дают дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи», — говорится в сообщении МЧС республики.

Ранее сообщалось, в Карелии исчезают и гибнут любители рыбалки. И поисковики, и спасатели утверждают, что рыбаки гибнут, как правило, по своей вине — из-за нежелания следовать базовым правилам безопасности.