В Карелии резко выросло число вакансий для начальников

Число вакансий в сфере высшего менеджмента в Карелии за месяц выросло на 24%.

Об этом говорят результаты исследования проведенного в апреле агентством по подбору персонала и поиску работы HeadHunter.

Работодателям в Карелии требуются администраторы и управляющие.

Эти вакансии лидируют по уровню зарплат. Например, руководителю по развитию продаж автомобилей с пробегом предлагают зарплату от 200 тыс. рублей, техническому директору производства бумаги для гофрирования — от 150 тыс. рублей, директору гипермаркета — от 120 тыс. рублей.

Какие сферы бизнес входят в топ-3 по числу вакансий, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».