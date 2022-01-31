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В Карелии резко выросло количество выявленных коррупционных преступлений

Новости. Криминал
07:00, 01 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Число выявленных коррупционных преступлений в Карелии в 2021 году выросло на 20% по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорят данные прокуратуры республики о состоянии преступности в регионе.

В прошлом году в Карелии было выявлено 96 преступлений, которые квалифицируются как коррупция.

«Так, в республике выросло с 16 до 17 число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в 2021 году на 26,3% больше значения аналогичного периода прошлого года (24 по отношению к 19). Выявлено 4 факта посредничества во взяточничестве (в 2020 году — 3)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, по сравнению с 2020 годом на 3,5% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 467 таких преступлений.

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