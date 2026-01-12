В Карелии началось рассмотрение резонансного дела об избиении матерью своей двухмесячной дочери

В Петрозаводске началось рассмотрение уголовного дела в отношении 26-летней девушки, избивавшей свою малолетнюю дочь и нанесшей ей тяжкий вред здоровью.
В Петрозаводский городской суд Республики Карелия поступило уголовное дело в отношении 26-летней О., обвиняемой органами предварительного расследования в совершении преступлений, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. Подсудимой вменяется спектр преступлений, предусмотренных:
— ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего);
— п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего);
— четыре факта, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в отношении малолетней дочери.
Ранее в отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой в настоящее время продлен по 25.06.2026.
В соответствии с требованиями закона уголовное дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.
Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске пьяная мать избила двухмесячную дочку.