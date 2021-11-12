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В Карелии родители без QR-кода не смогут попасть на новогодний утренник в детский сад

Новости. Общество
12:44, 15 Декабря 2021
фото: © s.gorod3466.ru

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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес корректировки в распоряжение о коронавирусных ограничениях.

В минувший вторник, 14 декабря, руководитель республики дополнил перечень распоряжения о коронавирусных ограничениях. Так, органам местного самоуправления при проведении праздничных новогодних мероприятий в дошкольных учреждениях необходимо обеспечить организацию таких утренников при предъявлении родителями детсадовцев QR-кода. На праздник к ребенку в садик можно будет попасть также со справкой о прохождении вакцинации двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо справкой об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 2 дня до проведения мероприятия, либо справкой о перенесенном заболевании, если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Ранее сообщалось, родители учащихся школ и воспитанников детских садов в Карелии будут обязаны предъявлять QR-коды при входе в учреждения с 15 января следующего года.

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Комментарии

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