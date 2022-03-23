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В Карелии родители стали отказываться делать детям пробы Манту

Новости. Общество
13:23, 24 Марта 2022
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Медиков сегодня настораживают отказы родителей от основного метода выявления туберкулеза.

Как рассказала главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Екатерина Беляева, инфицирование происходит, как правило в детском возрасте. Пока с заболеваемостью туберкулезом среди детей в республике все стабильно. В прошлом году заболел только один подросток. Детского отделения в диспансере давно нет. Но медиков сегодня настораживают отказы родителей от иммунной диагностики — пробы Манту или Диаскинтеста. А у детей это основной метод выявления инфекции и определения факторов к развитию активного заболевания.

«Некоторые родители боятся этой процедуры, считают ее небезопасной. Хотя реакция Манту или Диаскинтест представляет собой обычный внутрикожный тест, как любая аллергическая проба. Она позволяет поймать период инфицирования, когда ребенок впервые столкнулся с инфекцией. Проба Манту делается в раз год, чтобы в динамике отследить состояние маленького пациента. Если идут какие-то отклонения в пробе, то ребенка отправляют на дополнительное рентгенологическое обследование.  Но начинать надо с реакции Манту. Бояться ее не надо. Метод давно стандартизирован», — отметила Екатерина Беляева.

Подробнее о ситуации с туберкулезом в Карелии читайте здесь.

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