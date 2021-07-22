В Карелии «Росгосстрах» направил выплаты пострадавшим от пожаров

В первом полугодии 80 процентов выплат по страхованию жилья в Карелии «Росгосстрах» направил пострадавшим от пожаров.

Карелия, как и половина России, сегодня охвачена огнем. С начала пожароопасного сезона в республике возникло 250 лесных пожаров на площади свыше 9 тыс. га. На 21 июля в регионе зафиксировано 32 действующих лесных пожара в 11 районах.

Показатели пожарной опасности и площади пожаров превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском и Сегежском районах республики. В борьбе с огнем участвуют 160 единиц техники и более 1000 человек из Карельского центра охраны лесов, МЧС, отрядов противопожарной службы, объединений добровольцев.

Внимательно отслеживают ситуацию с пожарами и страховщики, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь своим клиентам, застраховавшим жилье.

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