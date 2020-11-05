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В Карелии росгвардейцы изъяли у нарушителей шесть стволов

Новости. Общество
08:05, 06 Ноября 2020
фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия
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Сотрудники Росгвардии провели 113 проверок, в результате которых у правонарушителей были изъяты шесть единиц оружия.

В период с 22 по 30 октября в рамках профилактической операции "Оружие" сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели 113 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Было выявлено четыре правонарушения в сфере оборота оружия — административные протоколы составлены. Об этом информирует интернет-портал Республики Карелия со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Сообщается, что граждане добровольно сдали девять единиц огнестрельного оружия и семь штук боеприпасов.

Ранее росгвардейцы в Кондопоге задержали любителя халявного алкоголя.

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