В Карелии росгвардейцы нашли в кустах угнанный автомобиль

В Росгвардии рассказали, как прошел успешный поиск угнанного автомобиля.

Утром 25 июля группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны получила ориентировку на угнанный отечественный автомобиль зеленого цвета.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы вместе с потерпевшим приступили к розыску машины. При обследовании близлежащих дворовых территорий «ВАЗ» был обнаружен в кустах на соседней улице.



Информация была передана в полицию, пояснили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Карелии посетители магазинов продолжают попытки похитить спиртное.