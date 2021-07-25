Реклама
На улице в Петрозаводске найден труп женщины 5
Сегодня 10:10
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО) 3
Сегодня 11:19
Кто является фаворитом среди претендентов на мандат депутата Госдумы от Карелии? 32
25.07.2021 18:00

В Карелии росгвардейцы нашли в кустах угнанный автомобиль

Новости. Происшествия
10:36, 26 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В Росгвардии рассказали, как прошел успешный поиск угнанного автомобиля.

Утром 25 июля группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны  получила ориентировку на угнанный отечественный автомобиль зеленого цвета.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы вместе с потерпевшим приступили к розыску машины. При обследовании близлежащих дворовых территорий «ВАЗ» был обнаружен в кустах на соседней улице.

Информация была передана в полицию, пояснили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Карелии посетители магазинов продолжают попытки похитить спиртное.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

Сегодня 14:46
Политкухня
«Иногда они возвращаются»
Отставной карельский министр из правительства Нелидова возглавил Северо-Западный департамент Рослесхоза.
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 29
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»