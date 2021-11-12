В Карелии росгвардейцы предотвратили пожар на продуктовом складе

В Сегеже сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили возникновение пожара.

Утром 29 декабря на пульт районного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого продуктового склада, сообщает Росгвардия.

Группа задержания прибыла на объект, куда также был вызван представитель охраняемой организации. При осмотре было обнаружено задымление внутренних помещений — о ситуации было доложено в дежурную часть, группа задержания обесточила помещение, вскоре на место прибыли пожарные расчёты. Сотрудники Росгвардии охраняли место происшествия до окончания действий спасателей.

Предполагается, что причиной ЧП стало замыкание электрической проводки.

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