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В Карелии росгвардейцы предотвратили пожар на продуктовом складе

Новости. Происшествия
12:14, 30 Декабря 2021
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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В Сегеже сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили возникновение пожара.

Утром 29 декабря на пульт районного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого продуктового склада, сообщает Росгвардия.

Группа задержания прибыла на объект, куда также был вызван представитель охраняемой организации. При осмотре было обнаружено задымление внутренних помещений — о ситуации было доложено в дежурную часть, группа задержания обесточила помещение, вскоре на место прибыли пожарные расчёты. Сотрудники Росгвардии охраняли место происшествия до окончания действий спасателей.

Предполагается, что причиной ЧП стало замыкание электрической проводки.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим введут в Карелии в дни новогодних праздников

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