В Карелии росгвардейцы проверили владельцев оружия

Около трехсот хозяев оружия были проверены сотрудниками Росгвардии за неделю.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими за прошедшую неделю провели 291 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом информирует пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия.

Жители Карелии добровольно сдали 5 единиц оружия. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.