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В Карелии росгвардейцы проверили владельцев оружия

Новости. Общество
16:10, 21 Мая 2022
фото: © Управление Росгвардии по Карелии

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Около трехсот хозяев оружия были проверены сотрудниками Росгвардии за неделю.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими за прошедшую неделю провели 291 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом информирует пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия.

Жители Карелии добровольно сдали 5 единиц оружия. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

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