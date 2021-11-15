В Карелии росгвардейцы схватили компаньонов за распитием краденой водки

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленников по горячим следам.

Днём 7 декабря на пульт централизованного наблюдения Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из сетевого магазина, сообщают в Росгвардии.

По записям камер видеонаблюдения был установлен факт хищения двух бутылок алкоголя. С того момента прошло порядка десяти минут. Злоумышленники — два молодых человека — успели уйти.

Получив их приметы, сотрудники приступили к отработке территории и розыскным мероприятиям. Разыскиваемые были обнаружены в кафе по соседству, где они и распивали краденую водку. Росгвардейцы передали задержанных полицейским.

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