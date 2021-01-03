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В Карелии росгвардейцы спасли женщину и детей из огня

Новости. Происшествия
14:18, 04 Января 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в ликвидации пожара.

Вечером второго января дежурным нарядам из районного отдела внутренних дел поступила информация о возгорании жилого дома в Олонце. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны выехала к месту происшествия. Сотрудники приступили к эвакуации жильцов. Вскоре люди были в безопасности, в том числе женщина и двое детей.

По прибытии пожарного расчёта росгвардейцы подключились к работе пожарных, оказывая содействие. Было перекрыто движение транспорта, что помогло обеспечить бесперебойную подачу воды. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован, никто не пострадал.

В дальнейшем выяснилось, что очаг возгорания находился в районе кровли, которая оказалась повреждена огнём на площади порядка 20 квадратных метров. 

Ранее сообщалось, что пожарные вывели человека из горящего здания в Карелии.

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