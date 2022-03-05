В Карелии росгвардейцы задержали 14 нарушителей за неделю

В Росгвардии подвели итоги работы в течение минувшей недели.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны за прошедшую неделю совершили 314 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В 11 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Об этом сообщают в Росгвардии.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 7 человек за административные правонарушения и 7 человек — по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что росгвардеец из Карелии впечатляюще спел на конкурсе