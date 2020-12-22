В Карелии росгвардейцы задержали дебошира, сломавшего шлагбаум

Житель Сортавалы был задержан вневедомственной охраной за хулиганство, сообщают в карельском управлении Росгвардии.

Ранним утром 20 декабря охранник одной из сортавальских гостиниц нажал кнопку тревожной сигнализации, сообщили в Росгвардии. Прибывшей группе задержания он сообщил, что неизвестный ему молодой человек повредил шлагбаум.

Злоумышленник агрессивно воспринял появление росгвардейцев и пытался скрыться, но был задержан.



Он был передан наряду патрульно-постовой службы полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы помогли даме отбиться от мужчины, пытавшегося забраться в ее автомобиль.