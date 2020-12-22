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В Карелии росгвардейцы задержали дебошира, сломавшего шлагбаум

Новости. Происшествия
09:11, 23 Декабря 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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Житель Сортавалы был задержан вневедомственной охраной за хулиганство, сообщают в карельском управлении Росгвардии.

Ранним утром 20 декабря охранник одной из сортавальских гостиниц нажал кнопку тревожной сигнализации, сообщили в Росгвардии. Прибывшей группе задержания он сообщил, что неизвестный ему молодой человек повредил шлагбаум.

Злоумышленник агрессивно воспринял появление росгвардейцев и пытался скрыться, но был задержан.

Он был передан наряду патрульно-постовой службы полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы помогли даме отбиться от мужчины, пытавшегося забраться в ее автомобиль.

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Комментарии

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Врунов
2020-12-23 09:21:13
Сесюрити по нажиманию тревожных кнопок. Типа узера тутошнего
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