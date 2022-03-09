В Карелии росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на одну из местных жительниц

В Медвежьегорске бойцы Росгвардии сработали по ориентировке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером во вторник, 15 марта, группа задержания Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования улиц города задержала мужчину по ориентировке.

Задержанный — 38-летний житель Медвежьегорска — подозревается в нанесении травм одной из местных жительниц. Мужчина напал на свою жертву днем ранее, 14 марта.

Росгвардейцы передали нарушителя полиции для дачи объяснений и установления всех деталей произошедшего.