В Карелии Росгвардия проверит готовность учебных заведений к Первому сентября

В Карелии росгвардейцы проверят готовность более 400 объектов образования к учебному году.

Сотрудники вневедомственной охраны участвуют в обследованиях объектов образования накануне нового учебного года. Об этом сообщает Росгвардия.

На территории Карелии в зоне обслуживания вневедомственной охраны находятся 416 объектов, в том числе 175 дошкольных и 128 общеобразовательных учреждений, также в зоне реагирования нарядов групп задержания более 140 средних и высших учебных заведений.

Ранее сообщалось, что в Карелии задержаны шесть покупателей, пытавшихся вынести из магазина, ложки, вилки, виски и ящик овощей