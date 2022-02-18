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В Карелии рост цен на вторичное жилье оказался намного выше, чем в среднем по России

Новости. Экономика
17:28, 20 Февраля 2022
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

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Цены на вторичном рынке выше, чем в новостройках, но не для всех типов квартир.

В крупных городах России цены на вторичное жилье выросли в среднем на 19% в 2021 году. Такие подсчеты опубликовал сервис «Мир квартир».

В Карелии рост цен на вторичном рынке оказался намного выше — более 30%.

Такой вывод следует из данных Карелиястата об индексе цен на рынке жилья в четвертом квартале 2021 года.

На вторичном рынке больше всего выросли цены на квартиры так называемого «улучшенного качества». По сравнению с третьим кварталом они подорожали на 3%, а с начала года — на 33,3%. Стоимость вторичного жилья среднего качества (типовые квартиры) увеличилась на 9,4% за квартал и на 30,4% за год. Элитные квартиры в 2021 году подорожали на 1,3%. Повышение цен не коснулось только жилья «низкого качества».

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Комментарии

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Матти весельчак
2022-02-20 18:30:02
Если свое жидье довести до ручки то можно и бесплатное получить.
кир
2022-02-20 17:52:59
Работайте, други, работайте. Никакого бесплатного жилья быть не должно.
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