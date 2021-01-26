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В Карелии рождается все больше двоен и троен

Новости. Общество
11:28, 27 Января 2021
фото: © ТАСС / Егор Алеев
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В 2020 году в республике зарегистрировано 144 двойни и 6 троен, сообщили в Фонде социального страхования по Карелии.

По данным Фонда, в прошлом году в республике появились на свет 5 087 младенцев со средним весом 3,4 килограмма. Мамами стали 5 011 женщин. Средний возраст рожениц – 30 лет.

По сравнению с 2019 годом увеличилось число семейных пар, у которых родилось сразу несколько детей. В 2020 году в республике зарегистрировано 144 двойни и 6 троен, в 2019 - 99 двоен и 4 тройни.

По данным отделения Фонда, в прошлом году лечебные учреждения республики на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой период, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течении первого года жизни получили 51,7 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что за первые сутки нового года в Карелии появились на свет 12 малышей, в том числе девочки-двойняшки.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-27 14:23:28
Просто инстинкт жизни побеждает, когда есть оффы со справкой, занозы и усеры.
zanoza
2021-01-27 14:01:25
Тает бедная сосуля,
Слёзы льются — кап-кап-кап!
Из огромной, в крохотулю,
Превратилась от тепла :)

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