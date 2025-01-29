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В Карелии рублем наказали родителей подростков, избивших 11-летнюю девочку

Новости. Суды
10:20, 30 Января 2025
фото: © stephen andrews / unsplash

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Драчуны в Пудоже не остались безнаказанными, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Пудожский районный суд взыскал компенсацию морального вреда за вред, причиненный здоровью 11-летней девочке. 

В октябре 2024 года на улице Комсомольская произошла драка между детьми. Трое подростков избили девочку. У нее были диагностированы ушибы грудной клетки и живота.

Прокуратура просила взыскать с каждого из ответчиков в пользу потерпевшей по 10 тысяч рублей.

Родители драчунов были не согласны с этим, рассчитывая, что достаточно профилактической беседы с детьми о недопустимости подобного. Тем не мене, суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал с родителей каждого из участников драки по 10 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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