В Карелии рублем наказали родителей подростков, избивших 11-летнюю девочку

Драчуны в Пудоже не остались безнаказанными, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Пудожский районный суд взыскал компенсацию морального вреда за вред, причиненный здоровью 11-летней девочке.

В октябре 2024 года на улице Комсомольская произошла драка между детьми. Трое подростков избили девочку. У нее были диагностированы ушибы грудной клетки и живота.

Прокуратура просила взыскать с каждого из ответчиков в пользу потерпевшей по 10 тысяч рублей.

Родители драчунов были не согласны с этим, рассчитывая, что достаточно профилактической беседы с детьми о недопустимости подобного. Тем не мене, суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал с родителей каждого из участников драки по 10 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Решение суда не вступило в законную силу.