В Карелии рухнул уровень заболеваемости коронавирусом

В республике, по данным Роспотребнадзора, снизилось число заболевших COVID-19.

За минувшую неделю в республике было зарегистрировано всего 14 случаев заболевания Covid-19. Это на 65,9% ниже, чем на прошлой неделе. Сокращение числа заболевших было отмечено во всех возрастных группах.

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Карелии составило 2150. Показатель заболеваемости — 35,7 на 10 тысяч населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 9,6% (-229 случаев).

В Петрозаводске за неделю отмечено 1047 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости составил 37,3 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 37,6%.