18:40, 11 Октября 2019
В Карелии руководитель экологического отдела фирмы предстанет перед судом за подкуп
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Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, совершившего коммерческий подкуп в крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, житель Сегежского района с 31 января 2017 по 18 июля 2019, являясь руководителем службы по охране окружающей среды одной из компаний, путем вымогательства получил от фирмы коммерческий подкуп в размере 210 тысяч рублей.
Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал частично.
Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.
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