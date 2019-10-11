В Карелии руководитель экологического отдела фирмы предстанет перед судом за подкуп

Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, совершившего коммерческий подкуп в крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, житель Сегежского района с 31 января 2017 по 18 июля 2019, являясь руководителем службы по охране окружающей среды одной из компаний, путем вымогательства получил от фирмы коммерческий подкуп в размере 210 тысяч рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал частично.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.