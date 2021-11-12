В Карелии руководителю предприятия грозит три года колонии за смерть рабочего при взрыве котла

В Петрозаводске руководитель камнеобрабатывающего предприятия обвиняется в причинении работнику смерти по неосторожности, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 36–летний обвиняемый, являясь фактическим руководителем предприятия по камнеобработке, организовал на территории Петрозаводска работу цеха по изготовлению сувенирной продукции из шунгита. На работу он взял без оформления документов мужчину, не имеющего ни опыта, ни соответствующей квалификации. Новый работник также не прошел обучение и инструктаж по эксплуатации водогрейного отопительного котла, который находился в цеху. Он допущен к работам, в том числе, связанных с котлом.

Трагический инцидент произошел в сентябре 2020 года. В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым обязанностей по обеспечению безопасности производственного процесса, из-за неправильной эксплуатации отопительного котла, произошел взрыв. Работник погиб.

На днях следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя предприятия в причинении смерти по неосторожности. Дело в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, в Карелии будут судить бригадира за смерть рабочего, раздавленного при сборке экскаватора.