В Карелии рыба не прошла проверку Роспотребнадзора

За первое полугодие 2025 года в Карелии проверили 124 предприятия, торгующих рыбой. Нарушения нашли в 5 компаниях, включая переработчиков ИП Солдаткин Н.С. и ООО «Серебро Онеги».
За первые полгода этого года Роспотребнадзор проверил 124 предприятия, торгующих рыбой и морепродуктами, и нашел нарушения в пяти компаниях, об этом рассказали в пресс-службе. Известно, что проверенные предприятия принадлежат 51 юридическому лицу.
– Нарушения обязательных требований к продукции выявлено в 5 объектах, в т.ч. такие как: реализация рыбной продукции с истёкшими сроками годности; нахождение в обороте продукции без информации для потребителя; нарушение требований к маркировке рыбной продукции,– подчеркнули в ведомстве.
За первое полугодие в лаборатории исследовали 200 проб рыбной продукции по показателям качества и безопасности. В образцах рыбной продукции не обнаружили превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, радионуклиды не выявлены.
По результатам экспертизы в двух пробах выявили избыток консерванта бензойной кислоты, что вредно для здоровья. 5% проверенной рыбы не прошли тесты на бактерии и плесень. Год назад таких было меньше — 4,4%.
– В ходе контрольных (надзорных мероприятий) было приостановлено действие декларации на соленую рыбную продукцию. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий Управлением проводится процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности,– подчеркнули в ведомстве.