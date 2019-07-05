В Карелии с 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги

Правительство утвердило рост тарифов на коммунальные услуги в Карелии во втором полугодии, в среднем, на 2,4%.

С 1 июля 2019 года одноставочный тариф на электрическую энергию для населения увеличился на 2,3% и составил 3 руб. 52 коп. за 1 кВтч с НДС.

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и городского населения в домах с электроплитами - 2 руб. 46 коп. за 1 кВтч с НДС. Стоимость энергоресурса для населения Карелии по-прежнему является одной из самых низких по Северо-Западу.

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