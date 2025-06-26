В Карелии с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ

Сегодня, 1 июля, в Карелии произошло плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги: холодную и горячую воду, отопление, газ, электроэнергию, водоотведение и вывоз ТКО.

Рост тарифов на различные услуги с 1 июля 2025 года будет разным. Так, розничные цены на сжиженный газ утверждены с ростом 10,2%, розничные цены на природный газ утверждены с ростом 9,3% (рост с 7,08 руб. до 7,74 руб.). Тарифы на тепло-, водоснабжение и водоотведение устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации, однако, в среднем рост тарифов с 1 июля для населения республики составит: на тепловую энергию — на 9,0%, на питьевую воду — на 11,8%, на водоотведение — на 11,3%.

Тарифы на ряд услуг являются едиными на всей территории республики. Например, на электрическую энергию, газ. Тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации, обслуживающей различные районы и населенные пункты республики.

Если говорить конкретно по электричеству, то с 1 июня меняются именно тарифы, диапазоны остаются прежними. Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Карелия на 2025 год, установленные с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии, вырастут на 12,5%.

Госкомитет по ценам и тарифам Карелии ранее сообщал, что индексация тарифов призвана компенсировать ресурсоснабжающим организациям рост производственных расходов, налоговых отчислений и инфляции. При этом комитет предпринимает вместе с правительством усилия, чтобы стоимость электроэнергии в республики осталась одной из самых низких в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, что предельный индекс роста тарифов на ЖКУ на 2025 год — 10,2%. Он установлен федеральным правительством, региональные власти могут увеличить федеральный индекс максимально на 2,1%. Как изменятся тарифы в Карелии, смотрите в таблице.